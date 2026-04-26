Trump despede 24 membros do Conselho Nacional de Ciência dos Estados Unidos

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu os 24 membros do Conselho Nacional de Ciência dos EUA, um dos principais órgãos responsáveis por aconselhar o Governo e o Congresso quanto à política científica norte-americana.

A demissão foi comunicada aos membros deste conselho por e-mail, ao qual o jornal Washington Post e a revista Science tiveram acesso, tendo a revista confirmado a informação junto de um dos abrangidos, o físico Keivan Stassun.

No e-mail, assinado pela conselheira da Casa Branca, Mary Sprowls, os membros do Conselho Nacional de Ciência são informados "em nome do presidente Donald J. Trump" de que os seus cargos ficam "rescindidos com efeitos imediatos".

Os membros deste conselho também supervisionam as atividades e o orçamento de aproximadamente 8,7 mil milhões de euros da agência governamental Fundação Nacional da Ciência (NSF - National Science Foundation).

A Comissão de Ciência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos também recebeu informações sobre estas demissões.

Uma das principais representantes dos democratas nesta comissão, a congressista da Califórnia Zoe Lofgren, condenou, em comunicado, "a última estupidez de um Presidente que continua a prejudicar a ciência e a inovação norte-americanas".

Lofgren questionou se a intenção final de Trump é "preencher o conselho com simpatizantes do movimento MAGA", referindo-se à ideologia ultranacionalista e cética que sustenta a administração Trump, "enquanto deixa a liderança científica nas mãos dos adversários" do país, considerando que se trata de "uma autêntica farsa".