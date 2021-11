Turma do Colégio do Marítimo em isolamento profilático

Toda a turma do 4.ºA do Colégio do Marítimo, e a professora titular encontram-se em isolamento profilático, até ao dia 11 de Novembro, após ter sido descoberto um caso positivo de infecção por SARS-CoV-2 num dos alunos desta turma.

Para além do isolamento profilático toda a turma e professora (exceptuando recuperados de covid-19) estão sujeitos à realização de testagem em dois momentos, o primeiro a decorrer já amanhã (4 de Novembro) e o segundo a estar marcado para a próxima quarta-feira, 10 de Novembro.

No Externato Princesa Dona Maria Amélia foram três as turmas onde foram identificados casos positivos esta semana.

Já na Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar do Areeiro e Lombada foi identificado um caso num estudante, motivando o isolamento de toda a turma (composta por 10 alunos) e da professora titular, confirmou a Secretaria Regional de Educação.

Conforme noticiou esta manhã o DIÁRIO, há ainda uma turma de 1.º ano do Externato Júlio Dinis em isolamento devido a caso de covid-19.