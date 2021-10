Rui Fontes transmitiu estabilidade ao plantel do Marítimo

Rui Fontes foi há pouco apresentado ao plantel do Marítimo. O presidente eleito para a direcção da colectividade maritimista, fez-se acompanhar de Nelson Gouveia e ainda de Briguel actual Director Desportivo que apresentou os jogadores e a equipa técnica a Rui Fontes.

No final da cerimónia, Rui Fontes mostrou-se agradado com este primeiro contacto com o plantel maritimista. 'Vim lhes transmitir estabilidade, pois sempre que há uma mudança vive-se algum momento de intranquilidade. Pedi-lbes que continuassem a dar todo o esforço e dedicação, como têm feito até agora",sublinha.l.

Rui Fontes revelou que explicou aos jogadores o que é o Maritimo e o que represents vestir esta camisola, que representa toda uma região ", disse.

Rui Fontes assegurou que o lugar de Velásquez não está em causa, mesmo que não ganhe ao Gil Vicente '" Por coincidência o Gil Vicente foi a última equipa que defrontou o Maritimo enquanto eu era o presidente. A equipa vai ter muito apoio e queremos ganhar este jogo", adiantou.

O presidente eleito do Marítimo disse estar a transição a ser pacífica, no que diz respeito ao futebol. "Ao nível da actuação do antigo presidente existem decisões tomadas sob o ponto de vista financeiro que não são as mais adequadas. Veremos" , conclui.