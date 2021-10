Marítimo ganha ‘caso Pepe’

O Marítimo ganhou o ‘caso Pepe’ e o direito a receber 1 milhão e 50 mil euros. O julgamento entre o Marítimo Futebol SAD e o FC Porto sobre a transferência do internacional português teve início a 22 de Setembro no Juízo Central Cível do Funchal, após as duas partes não terem chegado a acordo, conhecendo-se agora o veredicto.

O caso remonta a 2004, quando o defesa-central foi transferido do Marítimo, clube que representou de 2001 a 2004, para o FC Porto, tendo actuado pelo 'azuis e brancos' até 2007, ano que rumou aos espanhóis do Real Madrid e, sobre a qual o clube madeirense entendia ter um "diferendo a receber", algo que o tribunal acaba de dar razão.

Carlos Pereira reclamou sempre a dívida, não existindo entendimento entre as partes, nomeadamente com o FC Porto, o que levou o caso a ‘arrastar-se’ nos tribunais. Agora a Marítimo Futebol SAD acaba por ganhar o ‘processo’, tendo o direito a receber 1 milhão e 50 mil euros.