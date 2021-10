Marítimo disponibiliza autocarro para a Choupana no dia do jogo com o Gil Vicente

O Marítimo vai disponibilizar um autocarro gratuito para os sócios do Marítimo (com acesso ou sem acesso ao estádio) que se deslocarem à Choupana, neste domingo, onde o Marítimo defronta o Gil Vicente, a partir das 15h30, em jogo da 10ª jornada da Liga. O autocarro fará o trajecto regular a partir das 13h30 junto aos Jardins do Almirante Reis (Casa da Luz) para a Choupana, repetindo posteriormente o percurso. O regresso desde a Choupana será feito a partir das 17h30.

Entretanto, o clube anunciou que os bilhetes para o embate entre verde-rubros e gilistas já estão disponíveis nas lojas do clube, em Santo António e no Almirante Reis. No dia do jogo os ingressos estarão disponíveis na bilheteira do Estádio da Madeira a partir das 13h30.

Os bilhetes postos à venda têm um valor de 10 euros para a Bancada Poente e 6, 5 euros para a Bancada Nascente. Os sócios do Marítimo com a quota em dia têm acesso gratuito ao estádio.