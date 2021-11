Externato Princesa Dona Maria Amélia com alunos em isolamento devido a casos de covid-19

Desde o início desta semana que vêm sendo identificados casos positivos de covid-19 em várias salas do Pré-Escolar do Externato Princesa Dona Maria Amélia, resultado de contactos externos com um caso confirmado de infecção.

Na segunda-feira, embora feriado, foi identificado um caso positivo na Sala Verde, ontem (2 de Novembro) foi registado outro caso na Sala Vermelha, e hoje (3 de Novembro) positivou um terceiro caso na Sala Laranja.

O Externato Princesa Dona Maria Amélia já activou o plano de contingência e encontram-se em isolamento profilático os alunos, educadores e auxiliares das três salas.

Estes não são os primeiros casos positivos em escolas da Região a relatar nesta quarta-feira, também a Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar do Areeiro e Lombada identificou um caso num estudante, motivando o isolamento de toda a turma (composta por 10 alunos) e da professora titular, confirmou a Secretaria Regional de Educação.

Conforme noticiou esta manhã o DIÁRIO, há ainda uma turma de 1.º ano do Externato Júlio Dinis em isolamento devido a caso de covid-19.