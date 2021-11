Empate entre Paços e Moreirense relega Marítimo para a zona de descida

O empate (1-1) desta noite entre o Moreirense e o Paços de Ferreira, em jogo que fechou a 10.ª jornada da I Liga de futebol, relega o Marítimo para o último lugar da classificação, um ponto apenas do 'primeiro dos últimos' que é ocupado pelo também clube insular, o Santa Clara.

No jogo que terminou há pouco, o Paços de Ferreira marcou primeiro por Lucas Silva (64'), com a equipa da casa a empatar por André Luís (86'), resultado que terminou com a divisão de pontos.

Com este resultado, o Moreirense ficou com 8 pontos e o Paços de Ferreira com 11, enquanto abaixo da linha da água estão Marítimo e Santa Clara, sendo certo que também o Famalicão do madeirense Ivo Vieira está na luta pela sobrevivência, com os mesmos 7 pontos do Marítimo.

Faltam 24 jornadas, é certo, mas também entre o 6.º classificado (Portimonense) e o último só estão separados por 8 pontos, com 11 equipas a terem amealhado entre 13 e 7 pontos em 30 possíveis.

A 11.ª jornada joga-se entre a próxima sexta-feira, 5 de Novembro, e domingo, 7 de Novembro. O Marítimo joga em casa do Tondela às 14 horas de domingo e uma vitória pode tirar a equipa do sufoco.