Relvado do Estádio do Marítimo mantém-se interditado por tempo indeterminado

O Marítimo vai continuar a jogar fora do seu estádio e por tempo indeterminado.

De acordo com o apurado, a Comissão de Vistorias da Liga esteve esta tarde no Estádio dos Barreiros e, ao contrário do que seria suposto, não aprovou o relvado que está interditado para receber jogos da I Liga desde o jogo com o FC Porto, disputado a 22 de Agosto.

Refira-se que a recuperação do relvado estava entregue à RED desde 1 de Outubro, cujos trabalhos de recuperação pareciam indiciar que a recepção ao Gil Vicente, já agendada para este domingo, 31 de Outubro, ocorreria no estádio do Marítimo.

Contudo, um revés na recuperação do relvado vai mantê-lo interditado, tudo indicando que volte o Marítimo a jogar novamente na Choupana, depois de, no Estádio da Madeira, já ter recebido o Arouca e o Moreirense.