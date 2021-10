Torneio ASSECO abre época 2021/2022 de Vela ligeira

Tem início amanhã dia 30 de Outubro mais um Torneio ASSECO em vela ligeira. A competição decorrerá na baia do Funchal, entre sábado e segunda-feira, dias 30 a 1 de Novembro, reunindo mais de 60 velejadores de quatro clubes regionais (ANM, CNF; CTM e ICSC).

Referência para a presença de um jovem velejador francês da classe optimist, que em passagem de férias na região irá participar neste Torneio ASSECO (dando um timbre internacional ao evento), tendo como palmares o trigésimo lugar no Campeonato Francês, competição que junta mais de 150 velejadores.

Esta será a primeira prova da época 2021/2022 e do Campeonato da Madeira de Vela Ligeira /BRISA, sendo também a primeira prova pontuável para o ranking de apuramento regional.

O Torneio ASSECO, será organizada pelo Clube Naval do Funchal, em parceria com a Associação Regional de Vela da Madeira, e com o apoio há mais de 25 anos da ASSECO.

Destinada às classes de vela ligeira, Optimist (Infantil e Juvenil), ILCA 4 e 6 (ex Laser 4.7, Radial), prancha à vela Techno 293 (Sub 15, Sub 17 e Plus), Hansa 203 (vela adaptada), tem um extenso programa de regatas distribuído pelos 3 dias de competição.

Para cada dia de competição, está prevista a realização de três regatas, com início pelas 13 horas no sábado, e pelas 12 horas, no domingo e segunda-feira.

Os percursos previstos serão do tipo Barlavento / Sotavento, o que permitirá uma boa visualização do campo de regatas por todos.

As previsões de tempo são boas, com ventos sábado e domingo de sudoeste de intensidade de 10 a 20km/h, o que se perspectiva boas regatas. Já na segunda-feira o vento rondará para oeste e baixará para intensidade dos 10km/h.

No domingo está ainda previsto um convivo, ao final da tarde, com todos os participantes e treinadores, com um 'brunch' tardio.

A cerimónia de entrega de prémios está marcada para as 18 horas de segunda-feira, no Centro Náutico de São Lázaro, momento que será marcado pela presença de todos os participantes, treinadores e pais, bem como do patrocinador e várias entidades regionais.

O Torneio Asseco terá como Diretor de prova o Marco Gamelas e como Presidente da Comissão de Regatas Francisco Trigo.

Resta dizer que este torneio poderá ser visualizado a partir da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses na marginal junto à Empresa de Electricidade da Madeira.