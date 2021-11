Sindicato de Polícia congratula-se com campanha de vacinação contra a Covid-19 na Madeira

A delegação regional do Sindicato de Polícia Pela Ordem e Liberdade (SPPOL Madeira) congratula-se com a administração da terceira dose da vacina contra a covid-19 aos elementos da Polícia de Segurança Pública e apela aos profissionais da PSP para aderirem à campanha de vacinação.

Alguns elementos das forças de segurança ligados aos serviços operacionais e de patrulhamento, da PSP, da GNR, mas também das corporações de bombeiros, têm recorrido ao reforço da dose contra a SARS-Cov-2, desde que cumpram os requisitos, nomeadamente terem a vacinação completa há mais de seis meses.

O SPPOL aproveita a oportunidade para apelar aos profissionais da PSP para que adoptem medidas preventivas e adiram à campanha de vacinação de modo a minorar a exposição ao risco de transmissão da Covid-19, sobretudo dos agentes que cumprem serviços operacionais nas ruas, como as equipas de patrulhamento, do trânsito ou de intervenção rápida.

Um apelo reforçado num momento em que, conforme avançou há instantes o DIÁRIO, foram detectados casos positivos em pessoas em situação sem-abrigo, o que levou a Associação CASA a suspender as refeições na última semana. As autoridades de Saúde estão, de resto, a procurar identificar eventuais cadeias de transmissão.

Todos os madeirenses em idade adulta e com a vacinação completa há mais de seis meses podem receber a terceira dose da vacina entre 1 e 7 de Novembro, em regime de open day, sem necessidade de agendamento, nos vários centros de vacinação disponíveis.

Amanhã, o Centro de Vacinação do Funchal, há open day entre as 9 e as 18 horas no Centro de Vacinação de Santana e entre as 9 e as 15 horas no Centro de Vacinação de Santa Cruz.

Na sexta-feira, o Centro de Vacinação do Funchal, funcionará entre as 9 e as 18 horas e o Centro de Vacinação da Ponta do Sol das 13 às 16 horas.

No sábado, o Centro de Vacinação do Funchal (9h00-18h00), a vacinação contra a Covid-19 decorre em pleno no Centro de Vacinação de Câmara de Lobos (9h00-17h00), no Centro de Vacinação de Santa Cruz (9h00-17h00), no Centro de Vacinação de Machico (09h00-16h00) e no Centro de Vacinação da Ribeira Brava (Centro de Saúde da Ribeira Brava) (09h00-16h00).

Finalmente, no domingo, o Centro de Vacinação do Funchal estará aberto das 9 às 14 horas.