Administradas mais de 390 mil vacinas contra a COVID-19 na Região

Até ao dia 24 de Outubro foram administradas na Região, 390.974 vacinas contra a COVID-19.

Do número total de vacinas administradas na Região (390.974), 208 191 correspondem à administração da primeira dose e 206 820 doses de vacinação completa.

De acordo com o boletim de vacinação emitido pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, a taxa de cobertura da população residente com mais de 50 anos é superior na ordem dos 98% e entre os residentes com idade entre 12 e 24 anos a taxa de cobertura é superior a 77%. "Segundo os dados, provisórios, recolhidos, à data de 24 de Outubro, através da plataforma nacional de registos e gestão de vacinas (VACINAS) 83% da população residente tem já a vacinação completa e 84% a vacinação iniciada."

A SRS refere ainda existir uma distribuição homogênea da população vacinada por concelhos, superior a 83% de vacinação completa, com excepção do concelho de Câmara de Lobos com 79% da população com vacinação iniciada e 78% e dos concelhos de Câmara de Lobos e Santa Cruz com 79% com vacinação completa.