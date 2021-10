Vacinação contra a gripe e contra a COVID-19 hoje no Porto Santo

A equipa de vacinação da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil está hoje no Porto Santo onde serão administradas as terceiras doses da vacina contra a COVID-19 a todos os utentes a quem foi administrada a segunda dose da vacina há mais de 6 meses. Serão também vacinados com a terceira dose os utentes e profissionais do lar de idosos local

Esta deslocação, que foi garantida pela Força Aérea Portuguesa, será também aproveitada para administrar a vacina contra a Gripe à população local.