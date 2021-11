Programa “Caminhe pela cidade e salve o planeta” levou professores da Francisco Franco a Itália

"Uma delegação de professores da Escola Secundária de Francisco Franco marcou presença no programa de Erasmus + KA229 'Pronto, firme, clique: caminhe pela cidade e salve o planeta', que juntou recentemente professores das escolas parceiras de Itália, Roménia, Grécia, Turquia e Portugal, na Cidade de Salerno, em Itália", noticiou hoje uma nota da referida escola.

Assim, no âmbito do programa "foi implementada a Ação - C1 'Future in a Click' Liceo Classico Francesco de Sanctis (E10059296, Italy) Short-term joint staff training events (10-2021), para definir um plano de trabalho entre a coordenação italiana e os países parceiros, numa mobilidade de professores, que decorreu, no 'Liceo Classico Francesco de Sanctis, na Cidade de Salerno, Itália", acrescenta.

Esta mobilidade de professores "foi pensada de forma a trabalhar as preocupações ambientais, temendo o facto de a Europa não conseguir atingir os objectivos fixados para 2030 sem uma acção urgente, nos próximos dez anos, o que nos levou consequentemente a abordar o ritmo alarmante da perda de biodiversidade, os efeitos crescentes das mudanças climáticas e a exploração excessiva dos recursos naturais", acrescenta.

Desta forma, "à luz dessas considerações, foram apresentadas as actividades do projeto Erasmus, organizando uma Conferência-estudo, no Liceo De Sanctis, onde participaram os representantes das equipas Erasmus + de cada escola parceira", explica.

Continuando, refere que "durante a conferência, foi apresentada a App Citytrekk, desenvolvida pelos alunos do Liceo De Sanctis, para compreender a sua funcionalidade na operacionalização do projecto. Foi mostrada ao público como funciona e a razão da sua importância na promoção da mobilidade sustentável. Um professor de arte da Universidade de Salerno abordou a importância de preservar e valorizar o património cultural local para as gerações futuras".

Nesta mobilidade de professores ficaram definidas as próximas mobilidades já com estudantes, que decorrem em Fevereiro de 2022, precisamente na Escola Secundária de Francisco Franco.