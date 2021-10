Francisco Abreu vence em Portimão e está mais perto do título

O piloto madeirense Francisco Abreu, campeão de Portugal de Velocidade, na companhia de Francisco Mora, num Porsche 911 GT3 Cup 4.0, venceu hoje a derradeira corrida da jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, realizada no Autódromo Internacional do Algarve.

O piloto madeirense e o seu colega de equipa na Veloso Motorsport tinham como missão ultrapassar os 25 segundos de “handicap” que tinham para cumprir na paragem das boxes. Com o Porsche 911 GT3 Cup 4.0 diferente em termos de afinação, o Campeão Nacional de Velocidade desta feita não deu veleidades aos seus adversários.

Parando em voltas diferentes, Francisco Abreu e Pedro Marreiros ficaram lado a lado no final da reta da meta, com o piloto madeirense a superiorizar-se ao seu adversário. Rapidamente ganhou tempo ao seu adversário e em duas voltas – uma das quais ficou como a volta mais rápida, em corrida, do fim-de-semana – ficou fora do alcance do segundo classificado.

Quando Francisco Abreu seguia confortavelmente instalado na liderança da prova, uma bandeira vermelha encurtou a prova, não impedindo, porém que o piloto terminasse esta jornada do Algarve Classic Festival com a liderança do campeonato reforçada.

Na corrida de sábado, o piloto madeirense tinha-se classificado na terceira posição.

Contas feitas, Francisco Abreu, na companhia de Francisco Mora, necessita de apenas oito pontos na derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, a disputar-se no Autódromo do Estoril, para se sagrar campeão.

O piloto madeirense admitiu que, ontem, "as coisas correram muito melhor" do que na véspera, sublinhando que "esta vitória foi muito importante para as contas do campeonato".

"O carro esteve perfeito, permitiu que ganhasse rapidamente vantagem na luta em pista e fizesse a volta mais rápida. Agora vamos para a derradeira jornada para discutir o título com uma vantagem confortável a necessitar, apenas, de oito pontos”, sublinhou.