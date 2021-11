Angola anuncia formação de mais de 40 mil professores em Língua Portuguesa e Matemática

O Governo angolano anuncia a formação de mais de 40 mil profissionais da educação em todo o país, entre 03 de novembro e 10 de dezembro próximo, visando o reforço de suas competências em Língua Portuguesa e Matemática.

A formação de agentes da educação, que se inicia nesta quarta-feira em Luanda, é uma iniciativa do Ministério da Educação de Angola, no âmbito do Projeto Aprendizagem para Todos (PAT), financiado pelo Banco Mundial (BM).

Numa nota de imprensa tornada pública hoje, a entidade ministerial refere que o ciclo de formação arranca na capital angolana, com uma formação de formadores destinada aos diretores de escolas, professores do ensino primário e secundário, coordenadores de classe, de disciplina, de curso e membros da comunidade educativa.

Luanda acolhe a fase inicial desta ação formativa de dimensão nacional e deve congregar mais de 100 participantes oriundos das dezoito províncias angolanas.

Reforçar as competências dos formandos em relação à prática pedagógica de Língua Portuguesa e Matemática, as competências dos professores e gestores para o funcionamento das escolas conforme as diretrizes de segurança no contexto da covid-19 constituem alguns dos objetivos desta formação.

As autoridades angolanas propõem-se também a esclarecer eventuais dúvidas sobre os programas em curso, definidos para as diferentes disciplinas e níveis de ensino, e a sensibilizar os professores para uma gestão adequada dos programas de ensino.

A iniciativa perspetiva capacitar em todo o país 43.107 professores do ensino primário e 3.008 professores do ensino secundário para melhor avaliarem as competências oral e escrita dos respetivos alunos.