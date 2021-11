Clássica do Caminho dos Pretos fecha inscrições na quinta-feira

A VI Clássica do Caminho dos Pretos, prova organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, irá realizar-se no próximo dia 14 de Novembro. As inscrições para a competição estão a decorrer, encerrando esta quinta-feira, dia 4.

A edição deste ano pretende homenagear o piloto madeirense Zeca Cunha, sendo que estará presente o antigo carro deste piloto, o Triumph TR4 de 1964, que ganhou a Volta à Ilha da Madeira em 1965.

Outra novidade desta edição é a presença da marca Porsche como convidada. Os carros pré-clássicos desta marca, fabricados entre 1991 e 2001, terão oportunidade de participar. O melhor classificado receberá um troféu especifico.

A prova compõe-se quatro percursos, a saber: 16 horas - Partida do Palheiro Ferreiro - (1º Percurso); 17 horas - Partida do Terreiro da Luta - (2º Percurso); 18 horas - Partida do Palheiro Ferreiro - (3º Percurso); 19 horas - Partida do Terreiro da Luta - (4º Percurso).