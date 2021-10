'Espaço MED Jovem' promove literacia em saúde na 'Francisco Franco'

A Associação Juvenil de Medicina da Madeira, através do seu 'Espaço MED Jovem', dinamizará um conjunto de módulos de formação às turmas 10.º 11 e 10.º 19, da Escola Secundária de Francisco Franco, ao longo deste ano lectivo.

A iniciativa insere-se no projecto de Cidadania e Desenvolvimento – Saúde e Interculturalidade, previsto para as turmas do 10.º ano. O projecto de educação não formal sobre diversas temáticas pretende promover a capacitação e espírito crítico dos adolescentes da Região, tornando-os cidadãos mais autónomos e responsáveis.

Nas formações, jovens estudantes universitários, ou profissionais de saúde, irão abordar temas chave, organizados por módulos, em que cada um terá três sessões, com a duração de 90 minutos. O objectivo é leccionar uma sessão por semana, à mesma turma e com os mesmos formadores.

Módulos

Orientação Vocacional

Saúde Sexual e Reprodutiva

Saúde Mental

Comportamentos de Risco.

O projecto visa aumentar a literacia em saúde dos jovens, para que estes consigam tomar decisões informadas e concordantes com as suas crenças e convicções.

O primeiro módulo, Orientação Vocacional, tem início esta sexta-feira, 22 de Outubro, às 15 horas, na sala de sessões da escola, com organização e dinamização das médicas internas de formação geral do SESARAM, Joana Jardim e Clara Sousa e colaboração dos professores das referidas turmas.