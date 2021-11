Ronaldo volta a 'salvar' Manchester United

Cristiano Ronaldo bisou, esta noite, frente à Atalanta, em jogo da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões que terminou empatado (2-2).

O 'craque' evitou a derrota do Manchester United em tempo de compensação (90+1') já depois de ter marcado antes do intervalo numa bela jogada de envolvimento com Bruno Fernandes - que serviu o madeirense de calcanhar.

Ilicic adiantou o clube transalpino aos 12 minutos e CR7 deixou tudo igual antes da ida para os balneários, mas Zapata, aos 56 minutos, voltou a colocar os pupilos de Gasperini na frente do marcador num lance que foi alvo de análise por parte do VAR.

Quando tudo parecia perdido, Cristiano Ronaldo rompeu da esquerda para a direita e tentou servir um companheiro à entrada da área, mas a bola foi cortada por um defesa da Atalanta, tendo o esférico sobrado caprichosamente para Greenwood. O inglês serviu CR7 que de fora de área atirou a contar para a equipa orientada por Solskjaer, estabelecendo o resultado final (2-2).

.@ChampionsLeague | Atalanta 2 x 2 Man United



Aí está ele! 🐐 Mais uma vez, Cristiano Ronaldo a salvar o United 💣#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/FeGCPQdcBb — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 2, 2021

Cristiano Ronaldo leva já cinco golos na presente edição da 'Champions' numa lista que é liderada por Lewandowski (8), avançado polaco que fez um 'hat-trick' frente ao Benfica.