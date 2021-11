Autismo em debate no Porto Santo

O Clube Naval do Porto Santo organiza, na próxima sexta-feira, uma conferência sobre autismo, no auditório do Centro Cultural e de Congressos.

Ana Lourenço, directora geral do Clube Naval do Porto Santo, disse que, na sexta-feira, a ilha irá receber uma ONG portuguesa – 'Vencer o Autismo', criada exclusivamente para partilhar conhecimentos e estratégias sobre este transtorno.

Por parte da ONG portuguesa 'Vencer o Autismo' irão estar presentes Joe e Susana para a realização de palestras e de um workshop a decorrer, no sábado, com o intuito de desmistificar aquilo que é autismo e dar a conhecer pessoas que lidam diariamente com crianças, jovens e adultos portadores desta problemática.

O evento realiza-se de acordo com as novas medidas de combate à covid-19 pelo que os participantes deverão estar vacinados e apresentar o certificado ou teste antigénio.

Sobre os palestrantes:

Joe e Susana têm toda uma vida profissional na área do empreendorismo e da gestão, mas desde 2010, altura em que fundaram a ONG portuguesa 'Vencer Autismo' que se dedicam a partilhar conhecimentos e experiências que a vida e também o autismo lhes ensinaram. Tocaram já a vida de 50.000 pessoas com as suas palestras, congressos e workshops sobre o autismo.

O grande objectivo é fazer com que o autismo seja verdadeiramente conhecido por aquilo que é e apoiar famílias e qualquer pessoa que se relacione com o autismo a ter soluções e estratégias acessíveis a todos.