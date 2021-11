TAP pondera ligação directa para o Porto Santo mediante procura

O deputado Bernardo Caldeira questionou sobre o abandono da rota para o Porto Santo, questionando se isto foi apenas uma questão comercial. A presidente da TAP disse os estudos que estão a ser feitos para a ligação directa com a ilha dourada mostram que não é rentável durante esta época do ano.

Christine Ourmières-Widener disse que está a ser feito o melhor possível para que exista ligação com o Porto Santo. No entanto, está a ser assegurada ligação entre Lisboa e o Funchal, com a possibilidade de ligação para o Porto Santo. Os voos decorrem de forma a possibilitar essa ligação.

O deputado social-democrata questiono se o Estado se pronunciou ou não sobre esta ligação, mas a presidente não respondeu directamente à pergunta. Bernardo Caldeira afirma que os hotéis estão abertos para receber clientes, pois havia indicação de que tal iria acontecer. Disse também que os estudantes porto-santenses não vão poder passar o Natal em família dados s preços praticados. Um porto-santense paga entre 900 a 1.200 euros, sendo que um açoriano consegue passar o Natal em casa com cerca de 400 euros, na ilha de Santa Maria.

A presidente da TAP afirmou que as regras são aplicáveis a cada rota e passíveis de serem mudadas e indicou que a companha vai seguir a oferta de hotéis para as próximas épocas.