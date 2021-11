Porto do Funchal hoje com quatro navios de cruzeiro

Há três navios hoje no Porto do Funchal, dois dos quais já tinham pernoitado, e outro que chegou pouco antes das 7h30 desta segunda-feira.

Assim, já desde ontem estava atracado o 'Europa' no cais norte, junto à nova gare marítima. Com 253 passageiros e 267 tripulantes, o navio já chegou pelas 6h30 de domingo desde Casablanca, Marrocos, e só sai já a bater a meia-noite de segunda-feira para terça-feira rumo ao Porto Santo.

Ontem pelas 21 horas, chegou o 'Hamburg', proveniente do Porto Santo com 246 passageiros e 154 tripulantes, e sai hoje pela hora do almoço (13h00) rumo à ilha de La Palma.

Já esta manhã chegou o 'Seabourn Ovation', que vem de Lisboa e prepara-se para a travessia do Atlântico, tendo escolhido o Funchal como último porto antes de rumar a Fort Lauderdale, na Flórida. Ficou atracado na cabeceira sul da Pontinha e a partida será pelas 23 horas desta segunda-feira.

É o maior navio que vai estar no porto hoje (604 passageiros de capacidade), mas ao contrário de há dias quando veio de Tenerife com 342 passageiros e 461 tripulantes, desta feita deverá ser uma viagem de reposicionamento para iniciar nova operação nas Caraíbas a partir do dia 18.

Por fim, ainda a chegar ao Porto Santo, o português 'World Voyager' que chega esta manhã de Santa Maria, nos Açores, e ruma pelas 14 horas para a Madeira, tendo prevista chegada ao Porto do Funchal pelas 18 horas. Sairá só amanhã rumo a Ponta Delgada, após 24 horas atracado.