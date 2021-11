Grandes Cruzeiros em 2022

Em 2022 embarque num dos cruzeiros da Oceania Cruises e parta à descoberta de terras longínquas, da América do Sul à Tailândia e ao Japão.

As reservas feitas até 30 de Novembro terão a oferta de ligação WiFi a bordo, até 8 excursões por saída, Pacote de Bebidas e até $450 em crédito a bordo.

Estas são algumas das muitas sugestões disponíveis:

Ritmos Radiantes da América do Sul

De Buenos Aires (Argentina) ao Rio de Janeiro (Brasil)

Partida: 14 de Fevereiro – 12 noites

Itinerário: Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este, Rio Grande, Porto Belo, São Paulo, Parati, Ilha Grande, Búzios, Rio de Janeiro

Preço desde 3.349€ por pessoa em camarote com varanda

Patagónia e Fiordes Chilenos

De Santiago do Chile a Buenos Aires

Partida: 28 de Janeiro – 17 noites

Itinerário: Santiago do Chile, Puerto Montt, Puerto Chacabuco, Laguna San Rafael, Punta Arenas (Chile), Ushuaia (Argentina), Port Stanley (Islas Malvinas), Punta del Este, Montevideo (Uruguay) e Buenos Aires (Argentina)

Preço desde 4 949€ por pessoa em camarote com varanda

Explorando o Vietnam e a Tailândia

De Hong Kong (China) a Bangkok (Tailândia)

Partida: 4 de Abril – 12 noites

Itinerário: Hong Kong, Hanoi, Hue, Nha Trang, Ho Chi Minh (Vietnam), Krong Kampot (Camboja), Bangkok (Tailândia)

Preço desde 5 079€ por pessoa em camarote com varanda

Amazónia Incrível

Do Rio de Janeiro (Brasil) a Miami (Florida)

Partida: 26 de Fevereiro – 21 noites

Itinerário: Rio de Janeiro, Maceió, Recife, Alter do Chão, Boca da Valéria, Manaus, Parintins, Santarém, Bridgetown (Barbados), Gustavia (St. Barths) e Miami

Preço desde 5.439€ por pessoa em camarote com varanda

Essências da Ásia no Japão e China

De Tóquio (Japão) a Hong Kong (China)

Partida: 19 de Março – 16 noites

Itinerário: Tóquio, Shimizu, Kyoto, Hiroshima, Busan (Coreia do Sul), Nagasaki, Kagoshima, Amami Oshima, Okinawa, Shanghai (China), Xiamen (China), Hong Kong (China)

Preço desde 6 119€ por pessoa em camarote com varanda

Todos os valores são por pessoa com base em ocupação dupla, em camarote com varanda, incluindo taxas de embarque e gratificações. Não estão incluídas as despesas de reserva, passagens aéreas, Seguro, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Tanto os preços como a disponibilidade de categorias estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

