No Dia Nacional do Mar, a Direcção Regional de Estatística revela vários indicadores, com destaque para o Registo Internacional de Navios, que passou de 142 embarcações em 2010 para 614 em 2020. Este ano continua o crescimento. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 16 de Novembro.

Igualmente em destaque nesta edição um madeirense condecorado pela rainha da Inglaterra. O emigrante foi reconhecido pelo trabalho na limpeza de dois hospitais durante a pandemia da covid-19.

Ainda sobre a pandemia, os casos de covid-19 nos hospitais obrigam a reforço de medidas.

'No Rasto de' desta semana damos conta de que o corredor pedonal entre a Formosa e os Socorridos (encerrado desde o dia das eleições, 26 de Setembro) será alvo de nova intervenção dos rocheiros, prevista para decorrer ainda esta semana.

Saiba também que o Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, irá acolher, no próximo sábado, a reunião da Associação Nacional de Freguesias — ANAFRE, onde será debatido, entre outras questões, as implicações do chumbo do Orçamento nas Juntas de Freguesia.

