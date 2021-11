Porto do Funchal com 'casa cheia'

O Porto do Funchal tem hoje 'casa cheia', com a presença de três navios: Mein Schiff 4, World Voyager e Aidamar.

O Mein Schiff 4, proveniente de Las Palmas, encontra-se no Porto do Funchal desde ontem e irá permanecer até amanhã, às 14 horas, partindo depois para La Palma.

O World Voyager e o Aidamar chegaram hoje, o primeiro proveniente de Vola do Porto e o segundo de Grand Canaria.

O World Voyager parte hoje para Casablanca, pelas 18 horas, e o Aidamar permanece até amanhã, às 07 horas, partindo depois para Arrecife.

Segundo a manchete de hoje do DIÁRIO, o MAR quadruplica os navios inscritos em 10 anos.

No Dia Nacional do Mar, a Direcção Regional de Estatística revela vários indicadores, com destaque para o Registo Internacional de Navios, que passou de 142 embarcações em 2010 para 614 em 2020. Este ano continua o crescimento.