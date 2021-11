Rampa do Estreito da Calheta conta com 46 inscritos

A Rampa Regional do Estreito da Calheta vai para a estrado no próximo fim-de-semana (dias 26 e 27 de Novembro) e conta com 46 inscritos.

Nesta que é a última rampa da época, num percurso novo que surgiu em alternativa à rampa do Paul do Mar, os pilotos vão acelerar ao longo de sensivelmente cinco quilómetros, com a prova a iniciar-se no Estreito da Calheta e a terminar nos Prazeres.

A apresentação da prova teve lugar esta tarde, nos Paços do Concelho da Calheta, com a organização a garantir na oportunidade que "a segurança será reforçada nos mais variados aspectos", nomeadamente em relação às medidas de protecção à covid-19.

Serão vários os locais onde será disponibilizada uma carrinha para que todas as equipas possam ser testadas. José Canha e Nelson Ferreira, da organização, garantiram mesmo que "ninguém fará a prova nem entrará no parque de assistências sem ser testado".

O evento que pretende também ser "uma mais-valia para toda a economia local, desde o pequeno comércio à restauração, hotelaria e alojamento local", aspeto salientado pelo director regional do Desporto, David Gomes, e pelo presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles.

“A dinamização da economia local é muito importante, sobretudo num tempo de pandemia como este que atravessamos”, sublinhou o autarca, apelando à segurança de todos os que irão assistir à competição.