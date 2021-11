Navio de cruzeiro alemão continua escala no Porto do Funchal

Chegou ontem ao final da tarde ao Porto do Funchal o navio de cruzeiro 'Mein Schiff 4', em mais uma escala na operação entre Canárias e Madeira.

O navio inaugurado em Junho de 2015, tem capacidade para 2.506 passageiros, tem 9 restaurantes e bistros, outros 15 bares e salões, garante ainda um percurso de corrida de 280 metros e uma piscina exterior de 25 metros.

O navio veio de Arrecife e parte ao final da tarde, pelas 17 horas, para o porto de Santa Cruz de Tenerife, após cerca de 24 horas atracado no cais sul.

A próxima escala no Porto do Funchal vai ocorrer amanhã, com o regresso do 'MSC Splendida', que atraca pelas 9 horas vindo de Tenerife e parte pelas 17 horas rumo ao Mediterrâneo, mais precisamente ao porto de Málaga.

Até final deste mês ocorrerão, caso não haja nenhuma alteração ou cancelamento, um total de 28 escalas no Porto do Funchal, uma das quais com passagem pelo Porto do Porto Santo.