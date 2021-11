Gigante 'Iona' faz companhia ao 'Mein Schiff 4' e ao pequeno 'World Voyager'

O Porto do Funchal tem hoje casa cheia, o que não é difícil, pois na prática só há três zonas de atracação de navios de cruzeiro. E quando são grandes navios como é o caso do 'Iona', que chegou ao final da noite e princípio da manhã de hoje, então é seguro que ocupa muito espaço e fica pouco para outros navios.

O navio da P&O Cruises tem 344 metros de comprimento e ocupa todo o cais 3 na ponta final do Porto do Funchal, que tem 347 metros. O 'Iona' estreou no Funchal a 13 de Outubro (fez a sua viagem inaugural em Agosto), salientando-se o facto de ser o maior navio que alguma vez escalou este porto. Na altura, trazia 3.826 passageiros a bordo.

'Iona', o maior navio a escalar o Porto do Funchal, traz 3.826 passageiros O maior navio que alguma vez atracou no Porto do Funchal, o novíssimo 'Iona', chega na quarta-feira pelas 7 horas, ocupando seguramente uma boa parte da Pontinha, muito provavelmente no Cais 2, que tem 425 metros de comprimento, tendo o navio 344 metros. A bordo viajam desde Southampton 3.826 passageiros, maioritariamente (+90%) cidadãos britânicos, servidos por 1.608 tripulantes, alguns dos quais portugueses.

Desta feita, veio igualmente de Southampton, o seu porto-sede, e vai rumar a Tenerife pelas 16h30. Tem capacidade para mais de 5.200 passageiros e 1.760 tripulantes.

Foto Madeira-web

Na sua companhia está o 'pequeno', mas confortável e exclusivo 'World Voyager', que adiou a sua partida na data original (devia ter sido ontem, pelas 18h00) e continua atracado no cais norte, bem como do 'Mein Schiff 4' que só sai hoje pelas 14 horas, rumo a La Palma.