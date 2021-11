'AIDAblu' regressa em semana com mais 10 escalas

O Porto do Funchal retomou hoje as escalas dos navios de cruzeiro após um fim-de-semana sem navios de grande porte atracados, sendo que nesta semana vão ser 11 as escalas. O imponente 'AIDAblu' é o primeiro.

O navio da companhia alemã AIDA Cruises chegou ao Funchal pelas 6h00 proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, num itinerário 'circular' irá repetir semanalmente até 27 de Dezembro, partindo ainda hoje, já quase amanhã, mais precisamente pelas 23h59 horas, rumo a Santa Cruz de Tenerife.

O navio tem capacidade para até 2.500 passageiros assistidos a bordo por mais de 600 tripulantes. Construído em 2010 e melhorado em 2018, é um dos vários AIDA que já por várias vezes escalaram o Porto do Funchal.

Mais logo, pelas 23h00, ainda com este navio em porto, chegará o 'Mein Schiff 4' , que também está numa operação muito similar, partindo esta manhã de Las Palmas. Por cá irá permanecer durante mais de 24 horas, mais precisamente até às 17 horas de quarta-feira, altura em que irá rumar ao porto de Santa Cruz de La Palma, ilha que tem sido muito popular nas últimas semanas à custa do vulcão Cumbre Vieja que continua em erupção há 58 dias consecutivos.

Foto DR/CEN

Em porto está desde ontem o pequeno veleiro norueguês 'Sorlandet, que chegara durante a noite de sábado mas tinha ficado a pairar ao largo da costa sul. De navegação a vela é "o mais antigo e autêntico veleiro do mundo ainda em serviço", noticiou o Clube de Entusiastas de Navios (CEN). Foi construído em 1927.

Proveniente do porto de Cartagena, na região de Múrcia, Espanha, com 77 tripulantes/estudantes, ainda ontem embarcou "um tripulante português, que está há alguns anos na Noruega e já trabalha a bordo deste magnífico veleiro há vários anos".

Foto DR/CEN

Aproveitando esta escala, o navio cujo nome vem da região sul da Noruega e significa "terra do sul", mereceu uma visita do CEN que entregou ao capitão uma "cresta da foto do veleiro a chegar pela manhã e um calendário CEN2022, muito apreciado e que agradeceu imenso. E disse que espera ter no próximo ano uma foto do seu veleiro no calendário 2023, para ser um grande motivo para regressar à Madeira, que adora pela simpatia da sua gente e belas paisagens", citou o Clube na sua página.

O 'Sorlandet' deverá zarpar apenas na quinta-feira, pelas 9h00, rumo a Santa Cruz de La Palma, mas antes receberá a visita de alunos de várias escolas.