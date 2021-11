Encontro com Rui Rio terá posto de testagem rápida

O mandatário regional da candidatura de Rui Rio, às eleições internas do PSD, Pedro Coelho apela a que todas as pessoas que queiram participar no encontro com a candidato, que decorrerá no próximo dia 23, pelas 19 horas, no MIM-Museu de Imprensa da Madeira, realizem o teste antigénio, necessário para aceder ao evento, com a devida antecedência.

Para os casos em que tal não seja possível, a organização terá montado, à entrada do Museu, um posto de testagem rápida, operacional a partir das 17h30.