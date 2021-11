Rui Rio divulga agenda da visita à Madeira

Conforme já foi noticiado, Rui Rio vai estar na Madeira, nos próximos dias 22 e 23 de Novembro (segunda e terça-feira).

O líder nacional do PSD já divulgou o programa da sua visita à Região, onde estará em campanha para as eleições 'directas' do partido.

Rio inicia a visita, na segunda-feira, às 17 horas, com uma recepção na Quinta Vigia, onde fará declarações à imprensa.

Na terça-feira, dia 23, o atual líder social-democrata reúne-se, pelas 9h30, com a direção da ACIF.

Às 11h30, tem encontro marcado com autarcas membros da ANAFE, em Câmara de Lobos, e às 16 horas é recebido na AMRAM.

A visita termina com uma reunião com militantes do PSD, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

As eleições ‘directas’ no PSD estão marcadas para o dia 27 de Novembro.