Rui Rio na Madeira nos dias 23 e 24

A Região Autónoma da Madeira será a excepção na candidatura de Rui Rio à liderança do PSD, uma vez que o actual presidente do partido decidiu que não fará campanha nos vários distritos. No entanto, fez questão de reservar dois dias para contactos com os militares madeirenses.

Pedro Coelho, mandatário de Rio na Região, confirmou que o candidato estará na Madeira nos dias 23 e 24 deste mês. Uma informação que já tinha avançado num debate na rádio JM.

Rui Rio deverá realizar encontros com militantes em alguns concelhos, mas deverá ter uma acção mais alargada, provavelmente em Câmara de Lobos.

As eleições ‘directas’ no PSD estão marcadas para o dia 27 de Novembro.