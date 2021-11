Rio advoga “grupo de missão” para resolver questões pendentes

A ‘via verde’ que Rui Rio considera importante existir entre a República e as regiões autónomas é a criação de canal directo entre ambos os governos.

Depois do candidato adversário, Paulo Rangel, ter defendido uma ‘via verde’ para resolver as questões pendentes, hoje Rui Rio advogou que “a melhor forma de resolver essas questões” entre os governos da República e Regional seria criar “um grupo de missão no sentido de pegar em tudo o que está pendente e tentar resolver o que está pendente”. Mas não apenas. Depois seria “haver um membro do governo especialmente responsável pelo relacionamento com os governos regionais”, uma espécie de interlocutor privilegiado no relacionamento entre ambas as partes que não necessariamente “um ministro para as regiões [autónomas]”.

O líder e recandidato à liderança do PSD entende que faz todo o sentido “concentrar as questões num determinado membro que depois faria a distribuição dentro do Governo da República” por entender que esta seria “a forma mais eficaz” de estabelecer o contacto institucional entre Lisboa e o Funchal.