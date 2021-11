A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional do Equipamento Social e Conservação, entidade responsável pelos serviços de Hidráulica Fluvial, idealizou e realizou um vídeo institucional de sensibilização no âmbito da limpeza das ribeiras, numa altura em que se aproxima a época das chuvas.

Neste vídeo, que já está a ver divulgado na televisão madeirense, os proprietários de terrenos junto a linhas de água são chamados a proceder à sua limpeza, já que é da sua responsabilidade.

A limpeza deve ser feita nas margens, mas também no leito das ribeiras, antes da época das chuvas. No vídeo institucional os proprietários são alertados para o facto de não deverem fazer cortes de vegetação para o leito, nem atirar resíduos e entulhos para as ribeiras.

Esta é uma mensagem que é passada todos os anos e que não pode ser descurada: os proprietários devem limpar os seus terrenos junto às ribeiras, antes da época das chuvas para evitar males maiores para si e para os outros. O papel de cada um é fundamental para a segurança de todos". Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino

Antes de qualquer intervenção, é aconselhável o contacto para a Direcção Regional do Equipamento Social e Conservação, para coordenação e orientação dos trabalhos de limpeza ([email protected] ou 291 207 241).