Orçamento de 2.125 milhões é o maior de sempre

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 22 de Novembro dá conta que a proposta do orçamento para 2022 representa um aumento de 22% face ao Orçamento da Região de 2020 e 4,5% em relação ao de 2021. O documento, que prevê menos receitas, devido ao desagravamento fiscal, e mais despesas, será entregue hoje pelo secretário das Finanças na Assembleia Legislativa da Madeira.

Patrões não podem obrigar à vacinação e testagem

Nesta edição fique ainda a saber que embora a vacina seja aconselhada por questões de saúde pessoal e pública, as recusas dos trabalhadores não podem originar despedimento no actual quadro legislativo, pelo que devem ser procurados acordos, dizem advogados.

No ponto da situação da covid-19 na Região feito ontem, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil afirmou que as "barreiras quebradas" justificam o aumento de casos de covid-19, garantindo haver capacidade para fazer mais de 10 mil testes por dia. O governante anunciou ainda que haverá balanços semanais aos domingos.

Rio põe exigências insulares na revisão constitucional

Em entrevista ao DIÁRIO, o presidente do PSD e recandidato à liderança do partido, que chega hoje à Região, afirma que a sua proposta prevê o fim do Representante da República.

O DIÁRIO revela ainda que as eleições directas no PS-M decorrem em Fevereiro, já o congresso em Março.

Conheça também a decisão judicial desfavorável ao JPP que deu razão ao Governo Regional.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através do nosso 'site', assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.