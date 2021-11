Orçamento da RAM com 1.252 milhões para despesas correntes

O Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2022 vai destibar 1.252 milhões para despesas correntes e ainda 873 milhões para despesas de capital.

Rogério Gouveia, que apresenta o documento no Salão Nobre do Governo Regional, assumiu que o departamento de Finanças é o que mais contribui para a despesa pese embora alguns parâmetros, como o serviço da dívida, contribuam para tal. Segue-se, por isso, a Saúde e Educação.

Cerca de 45% do investimento é suportado por receitas da Região e 34% de fundos comunitários. Menos de 20% partem do Estado, o que mereceu críticas por parte do secretário das Finanças.

Os incentivos às empresas têm reservados 96,5 milhões de euros. O descongelamento das carreiras de Edição e Saúde merecem 22,1 milhões. O reforco do progrma de recuperação de cirurgias com 6,9 milhões e para o finande viagens de estudantes 5 milhões.

O helicóptero o ano todo na Região vai custar 2,1 milhões. "Não há qualquer financiamento do Orçamento de Estado para este fim", frisou Rogério Gouveia.