Secretário da Educação substitui Albuquerque na Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, irá representar o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque na XXVI Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas.

O encontro terá lugar no Centro Histórico e Documental da Autonomia, em Ponta Delgada (São Miguel, Açores), nos dias 18 e 19 de Novembro.

A sessão desta quinta-feira contará com a participação dos Presidentes das RUP e membros das diversas delegações e, na sessão de sexta-feira, para além destes, da Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, do Presidente do Comité das Regiões, Apostolos Tzitzikostas, da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Embaixadora Ana Paula Zacarias, de Deputados ao Parlamento Europeu, e do representante da Presidência do Comité Económico e Social Europeu, Gonçalo Lobo Xavier.

Estarão representadas nesta XXVI Conferência, as Regiões Ultraperiféricas dos Açores, Canárias, Guadalupe, Guiana Francesa, Madeira, Martinica, Maiote, Reunião e Saint-Martin.