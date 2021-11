Professores vão debater e pensar a educação

O 1.º Encontro de Educação promovido pelo Sindicato Democrático dos professores da Madeira (SDPM), em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, agendado para o dia 20, na Escola Secundária Padre Manuel Álvares, traz quatro oradores de renome do ensino português. Carlos Neto, Luís Borges, Liliana Rodrigues e Santana Castilho vão debater ‘a escola de que precisamos’ e dar contributos para uma aprendizagem mais eficaz.

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara da Ribeira Brava e também professor de matemática, frisou esta tarde a importância da formação dirigida aos docentes que estão na linha da frente do ensino.

“Os professores preparam um aluno para a vida social e a vida académica e abraçam uma tarefa de grande responsabilidade. Tal como o médico tem a responsabilidade de aplicar o tratamento certo para curar a doença, aqui, se a educação falhar, haverá quase sempre problemas de justiça e tribunais no futuro”, referiu hoje durante a apresentação oficial do Encontro que decorreu no Salão Nobre.

O autarca recordou a atuação do Município na valorização do ensino, da educação e da formação, não só através do apoio em termos de manuais e materiais escolares, mas também premiando o mérito e a excelência e ajudando os alunos universitários do concelho. Considera que esta formação dirigida aos professores é “outra forma de apoiar o ensino local e proporcionar novas ferramentas para a educação no concelho”.

Da parte do SDPM, o presidente António Pinho agradeceu a autarquia por trazer a educação para o centro das suas prioridades. Diz que é crucial debater e pensar a educação e promover a formação no sentido de melhorar o sistema educativo, onde as escolas são o elemento central.