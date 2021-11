Chuva à beira de atingir valor de aviso laranja no Monte

A chuva neste final de madrugada e início da manhã (até às 9 horas) caiu com maior intensidade na costa sul da ilha da Madeira e em particular entre a Quinta Grande (Câmara de Lobos) e a Cancela/SRPC (Funchal), tendo sido mais intensa nas zonas altas do Funchal, em particular no Monte, que está(va) à beira de já atingir quantidade para aviso laranja, ao registar 39,6 litros por metro quadrado (mm) para o intervalo de 6 horas. Acontece que os quase 40 mm de precipitação nesta estação meteorológica da rede do IPMA na Madeira foi obtiva nas últimas 4 horas… e continua a chover.

Eis os 11 registos em sete localidades que justificam o aviso amarelo já em vigor: Monte (16,1 mm/1h e 39,6 mm/6h); Funchal/Observatório (15,6 mm/1h e 35,7 mm/6h); Cancela/SRPC (15,9 mm/1h e 32,3 mm/6h); Pico Alto (12,2 mm/1h e 31,4 mm/6h); Funchal/Lido (11,9 mm/1h); Porto Santo (11,7 mm/1h); Quinta Grande (10,9 mm/1h).

Onde menos choveu, foi em Santana, que até às 9 horas registava apenas vestígios de precipitação (0,2 mm).