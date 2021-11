‘Fora de Zona: Próxima Paragem’ no Barreirinha Bar Café às terças e quintas

Durante o mês de Novembro e até Abril de 2022, o T1 do Barreirinha Bar Café, no Funchal, recebe as oficinas ‘Fora de Zona: Próxima Paragem’.

O 'Fora de Zona' consiste num laboratório teatral com performance para a comunidade, que tem como objectivo sensibilizar para "a importância que a arte, bem como a formação de intérpretes e público, tem no contacto com o Teatro Contemporâneo e Performance Art".

Este projecto será dividido semanalmente. Às terças-feiras, entre as 18h e as 19h30, será dirigido a jovens com idades entre os 12 e os 17 anos.

Por sua vez, às quintas-feiras, entre as 19 e as 22 horas, o evento será direcionado a um público adulto.

É de realçar que estas oficinas são gratuitas, porém, carecem de uma inscrição prévia. As inscrições para os interessados de ambas as sessões, poderão ser feitas na bilheteira do Teatro Baltazar Dias ou em ticketline.pt.

O 'Fora de Zona' é um projecto que se iniciou em Novembro de 2020 e assume-se, sobretudo, como um espaço experimental onde "pesquisa, desconstrução e identidade" são palavras de ordem:

"Pesquisar novas perspectivas e possibilidades de relação e comunicação através da arte; desconstruir e reinventar temas, conceitos, textos mas, sobretudo, desconstruir-se e reinventar a si próprio; e afirmar a identidade de cada interveniente, potenciando as suas caraterísticas únicas, superando metas, dando voz e espaço à diversidade e à inclusão".

Esta iniciativa do Desvio Teatro com o Barreirinha Bar Café, em coprodução com o Teatro Municipal Baltazar Dias e apoio da Câmara Municipal do Funchal, promete ainda apresentar uma nova edição do projecto, com a adição de uma turma para jovens com idades compreendidas entre os 13 e 18 anos.