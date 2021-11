Aviso laranja para a Madeira devido à previsão de mau tempo nesta tarde de domingo

O arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo (manhã até à 12 horas) e laranja (à tarde, entre as 12 e as 18 horas) devido à previsão de precipitação, que pode ser forte e acompanhada de trovoada, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um aviso meteorológico publicado na página do IPMA, a ilha da Madeira está sob aviso amarelo até às 12 horas de hoje, devido a previsão de precipitação, por vezes forte e persistente, que passará a laranja até ao fim do dia, devido a um previsível agravamento do estado do tempo, que poderá ser acompanhado de trovoada.

Para a ilha do Porto Santo, o aviso mantém-se amarelo até às 18 horas.

Recomendações emanadas pela Protecção Civil do Funchal

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.