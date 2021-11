Não vacinados estão em maioria nos doentes internados no hospital

Pedro Ramos voltou a afirmar que os não vacinados estão em maioria nos casos de doentes internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça com covid-19.

Apesar das cerca de 30 pessoas internadas e do notório aumento de infecções por SARS-CoV-2 na Região, "neste momento ainda não há pressão sobre os serviços de saúde", garante Pedro Ramos.

Foi durante a apresentação do projecto 'Geração Mais Saúde', esta tarde, no Centro de Estudos de História do Atlântico, que o secretário regional deu conta de que "temos vacinados e temos não vacinados" entre os casos que necessitam de hospitalização.

"O que eu posso dizer é que a percentagem daqueles que faleceram recentemente, as mortes mais recentes, que tivemos aqui na Região, a maior percentagem é de não vacinados", esclareceu o governante, devendo esse facto funcionar como um alerta para toda a população, mas sobretudos para os que ainda não foram vacinados.

"Não há pressão, ainda" garante Pedro Ramos em relação às pressão dos novos infectados sobre os serviços regionais de saúde, realçando a capacidade de adaptação do Hospital Dr. Nélio Mendonça e das demais unidades.

O facto de a Região já ter contado, no passado, com 50 camas de cuidados intensivos e 200 em enfermaria dedicadas à covid-19, serve de argumento para o governante sustentar a sua posição.

"Nós até já disponibilizámos camas para o Serviço Nacional de Saúde", lembrou Pedro Ramos aos jornalistas.