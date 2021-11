As vozes da ira aumentam de tom. Tudo à conta das medidas de controlo de covid-19 anunciadas ontem pelo presidente do Governo.

Basta ler os comentários gerados no Debate DIÁRIO, colocado ontem na nossa página no Facebook, logo depois da Conferência de Imprensa de Miguel Albuquerque para perceber a crescente revolta dos madeirenses que vai obrigar o governo regional a um recuo sem precedentes.

Os políticos também reagem nas redes. O deputado socialista na Assembleia da República, Carlos Pereira faz ponto de ordem sobre as medidas regionais considerando que para serem eficazes "devem ser comunicadas de forma inequívoca e serem efectivamente concretizáveis no período pretendido".

Ontem o comunista Edgar Silva questionou os poderes de Miguel Albuquerque.

Em post publicado esta madrugada no Facebook, o geógrafo e ex-vereador do PSD na CMF, Raimundo Quintal ,assume que não cumprirá com regras impostas pelo Governo Regional, que violam as liberdades garantidas na Constituição Portuguesa. Chamem a polícia!

A revolta está estampada no inquérito colocado na nossa plataforma digital.