Funchal negoceia plano para pagar 36 milhões à Águas e Resíduos da Madeira

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 21 de Novembro dá conta que o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, reuniu-se com o Governo Regional e a Autoridade Tributária visando estancar a dívida, fazer um acordo de pagamentos faseados com a empresa de águas e resíduos e impedir mais processos nas Finanças, que neste momento já ascendem às duas centenas.

Madeira está a entrar na 2.ª vaga pandémica

Os indicadores das infecções e de mortes por covid-19 na Região foram comparados com os do final de Dezembro de 2020 e início deste ano. O resultado final mostra que os números da Madeira são piores do que os dos Açores, mas melhores do que os do continente. Nesta edição fique ainda a saber que o comércio e serviços ignoraram as novas recomendações do Governo.

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil faz hoje um ponto da situação da covid-19 na Região.

Insegurança motiva grito de ajuda

Para ler no seu DIÁRIO de hoje uma reportagem sobre a apreensão de moradores e comerciantes do Funchal com o aumento da mendicidade, toxicodependência e agressividade na baixa da cidade.

Conheça o alemão vencedor do Madeira Island Ultra Trail 2021, que diz ter alcançado “o maior feito da vida”.

Fique ainda a saber que os voos nacionais têm mais lugares disponíveis em Dezembro para a Região.

