CMF procede à limpeza de plátanos na Estrada Monumental

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, está a proceder à limpeza dos plátanos na Estrada Monumental, hoje e amanhã , das 09h30 às 17h30, entre a Travessa do Valente e a Rua da Casa Branca.

A autarquia dá assim continuidade, de forma faseada aos trabalhos de limpeza de plátanos, da espécie Platanus hispanica, na Estrada Monumental.

A vereadora com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho refere que, durante os respectivos trabalhos, os exemplares arbóreos têm sido alvo de uma análise visual, onde tem permitido uma avaliação do seu estado geral, nomeadamente a detecção de sintomas e sinais, a identificação de defeitos mecânicos, o estudo da utilização e dinâmica do espaço envolvente, entre outros aspectos, sempre em articulação com a prévia avaliação que foi efectuada por um especialista em arboricultura.

No seguimento do diagnóstico visual, a Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos vai determinando as intervenções que devem ser necessárias no sentido de garantir a segurança de pessoas e bens nas zonas em que estes se encontram, e sempre na tentativa de melhoria dos conflitos que existem no espaço público.

Esta intervenção, desenvolvida pela Brigada de Árvores, incide principalmente na realização de uma determinada poda de redução dos diversos plátanos, sempre com o intuito de promover a adaptação da árvore ao meio em que se encontra inserida, consistindo na redução em altura ou extensão da copa, com vista a reduzir o stresse mecânico apenas em alguns ramos ou em toda a sua copa. As estruturas das árvores são mantidas após a realização da poda, mantendo-se inalterada a sua conformação original, sendo que, regra geral, os cortes são pequenos e não excedem os 10 cm de diâmetro, excetuando-se os casos em que haja justificação técnica para o fazer.

No sentido de reduzir possíveis conflitos com o edificado, também serão realizadas algumas podas de coabitação, nunca descurando os princípios gerais da Arboricultura, salvaguardando o elevado património arbóreo que a cidade do Funchal detém, nomeadamente na estrada Monumental.

A vereadora pede alguma compreensão relativamente ao facto deste processo obrigar à interrupção da circulação rodoviária, mas relembra que esta situação é temporária e é importante para a salvaguarda e interesse da população.

Esta intervenção obriga à interrupção da circulação rodoviária, pelo que, como alternativa, os veículos que circulam no sentido Câmara de Lobos-Funchal deverão optar pela Rua Velha da Ajuda ou pela Rua João Paulo II. Os que circulam no sentido Funchal-Câmara de Lobos deverão utilizar preferencialmente a Rua Dr. Pita, a Rua da Casa Branca e a Rua João Paulo II. Devido aos constrangimentos previstos durante estas intervenções, os automobilistas deverão evitar a circulação nos arruamentos afetados.