CMF assinala Dia Mundial da Prematuridade

A Câmara Municipal do Funchal associa-se à unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do SESARAM, para celebrar, no dia 17 de Novembro, o Dia Mundial da Prematuridade.

Como forma de assinalar a efeméride, a Câmara Municipal do Funchal iluminará, nos dias 16 e 17 de Novembro, a fachada do edifício dos Paços do Concelho com a cor violeta (símbolo da prematuridade).

A Madeira regista, anualmente, uma média de 1800 nascimentos/ano, sendo que entre 7 a 9% são prematuros (bebés que nascem com menos de 37 semanas), uma percentagem idêntica à que se regista a nível nacional.