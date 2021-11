Medidas mais restritivas adiadas por uma semana

A edição deste sábado do seu DIÁRIO coloca em destaque a situação pandémica da Região e as medidas decretadas pelo Governo Regional para tentar travar o avanço de novos casos. Mas, Miguel Albuquerque viu-se forçado a adiar novas restrições para o próximo dia 27 de Novembro, em parte devido à confusão na interpretação e dificuldade na execução de algumas dessas recomendações, que visam evitar o “colapso sanitário” e um novo “confinamento geral”, conforme apontou líder do Executivo madeirense.

Numa reação à persistente dúvida se as medidas são uma obrigação ou apenas uma recomendação, Albuquerque voltou a colocar nos madeirenses parte da responsabilidade em reverter a situação e evitar que a economia volte a sofrer um revés. O presidente do Governo deu conta de que as cadeias de transmissão activas duplicaram numa semana, passando de 70 para mais de 120.

Este aumento significativo levou as autoridades de saúde a apertar o cerco aos não vacinados, com restrições que muitos consideram inconstitucionais. Há advogados que defendem que as medidas antipandemia deveriam de ir à Assembleia Legislativa da Madeira. Ricardo Vieira, por exemplo, entende não estarem reunidas as condições para passagem da Madeira a ‘Situação de Contingência’, ao abrigo da qual o Governo de Miguel Albuquerque entende serem legitimas as alterações agora veiculadas.

E antes mesmo de serem implementadas, estas novas medidas mais restritivas, originaram uma verdadeira corrida aos testes rápidos e às vacinas. As filas não se fizeram esperar e as farmácias e outras unidades de saúde não conseguiram responder a todas as solicitações. Já não há vagas disponíveis para testes este mês em várias farmácias.

No Centro de Vacinação do Funchal o cenário não foi muito diferente, num dia em que foram administradas mais de 600 primeiras doses, de um total de 1.446 inoculações. Para dar resposta à procura crescente, os centros de vacinação do Funchal, Câmara de Lobos e Santa Cruz estarão abertos este domingo com horário mais alargado.

Ontem foram registados 60 novas infecções e mais uma morte. Leia mais nas páginas 2 a 8.

Mas as notícias do DIÁRIO de hoje vão muito além da pandemia. Fique a saber mais sobre o próximo congresso do PSD-M. Desde logo que a data já está marcada, terá lugar nos dias 5 e 6 de Março do próximo ano.

Um funcionário da ‘Horários do Funchal’ vai a tribunal 13 anos após alegado desfalque. É acusado de alegadamente se ter apropriado de 131 mil euros.

Com um programa de excelência, a Essência do Vinho - Madeira acontece na próxima semana. Conheça os detalhes deste evento que já marca o Outono regional e saiba

Notícia hoje é, também, a audição de Christine Ourmières-Widener, presidente da TAP, que ontem, na Assembleia Legislativa da Madeira, anunciou aviões maiores e mais frequentes para baixar tarifas.

Leia estas e outras notícias no DIÁRIO deste sábado, disponível na edição impressa.

Boas leituras e bom fim-de-semana!