Motociclista foi contra camião de limpeza de estradas

Um motociclista de 46 anos foi esta madrugada vítima de um acidente que o deixou, aparentemente, apenas com um traumatismo na face.

Tudo aconteceu por volta da 1h00, quando ao descer a Avenida do Infante no Funchal no seu veículo terá embatido num camião de limpeza de estradas da Câmara Municipal do Funchal que, a essa hora, trabalhava nessa zona ao pé do Parque de Santa Catarina.

O acidentado foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que o transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.