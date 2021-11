A companhia aérea TAP confirma que as taxas aeroportuárias têm impacto nas tarifas praticadas. No entanto, ressalvou que quem quer voar para Lisboa não tem alternativas, pelo que tem de se submeter a esse valor.

Ricardo Lume pretendeu saber qual o impacto das taxas aeroportuárias nas tarifas praticadas pela TAP.

Christine Ourmières-Widener disse ser uma questão que é muito discutida com a ANA. A operadora do aeroporto tem o exclusivo do mercado de Lisboa, por exemplo, pelo que o gere da melhor maneira para si.

O deputado do PCP questinou ainda se a ligação Madeira – Lisboa continua a ser uma das mais rentáveis para a TAP, mas Christine Ourmières-Widener disse não poder responder por ser uma questão confidencial para as companhias aéreas. “Se a Madeira é uma das ligações mais rentáveis para a TAP? Talvez não”, afiançou.

Ricardo Lume apresentou ainda um exemplo prático dos preços praticados na ligação Madeira – Porto e disse haver uma diferença considerável entre companhias. A presidente da TAP afirmou ser o algoritmo que permite esta diferença de preços, pois as tarifas são geradas conforme a dinâmica da procura, tendo em conta a rentabilidade da rota.

Christine Ourmières-Widener disse ainda que o estatuto da TAP é uma questão a ser decidida pelos accionistas em conjunto com a União Europeia. A missão da presidente é assegurar o bom desempenho da empresa.