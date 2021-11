JPP insiste que frete marítimo da Madeira é "18% mais caro que nos Açores"

Depois de, na última semana, ter dado entrada na Assembleia Legislativa Regional um requerimento de audição parlamentar, na 2ª Comissão Permanente de Economia, Finanças e Turismo da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) para ouvir a AMT- Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e a Autoridade da Concorrência (Adc), o líder parlamentar do JPP vem a público reiterar a sua posição relativamente ao frete marítimo da Madeira.

Trata-se de uma situação que, segundo Élvio Sousa, "merece ser esclarecida e retificada", o que, mais uma vez, "comprova a necessidade de alterar a lei da cabotagem marítima”, pois este é um “um dos problemas que condiciona, de forma directa, o custo de vida na Região”, referiu o deputado na iniciativa do JPP que decorreu no Funchal.

O líder parlamentar reforçou que, "a não adaptação da Lei n.º 7/2006 coloca, actualmente, entraves à entrada de novas transportadoras marítimas que desejem fazer o transporte pontual ou experimental para as Regiões Autónomas”.

“Sem dúvida que o elevado custo de transporte marítimo de mercadorias põe em risco a atividade económica regional e encarece o preço dos produtos para os madeirenses”, enfatiza Élvio Sousa, acrescentando que “vários empresários, agentes económicos e responsáveis políticos têm confirmado essa situação, nomeadamente, o senhor presidente da ACIF".

O deputado recorda também que “recentemente o Administrador dos Portos dos Açores confirmou e a título comparativo que o valor do frete na Região Autónoma da Madeira ronda os 0,82€/km, sendo 18% mais caro por quilómetro do que na Região Autónoma dos Açores, que ronda os 0,69€/km”.

Sobre esta situação, na última segunda-feira, a GSLines (empresa do Grupo Sousa e um dos armadores que opera em ambas rotas) veio desmentir o líder parlamentar do JPP, referindo que os fretes marítimos entre o continente e os Açores são entre 22% e 41% mais caros do que entre o continente e a Madeira.

“Quando existe concorrência, os preços tornam-se mais transparentes isto porque não basta, apenas, mostrar uma única tabela de preços dos fretes marítimos para as regiões autónomas, de um único operador, tabela essa que exibe os preços efetivamente praticados aos clientes. É preciso ser amigo do consumidor e de uma Região com um custo de vida altíssimo”, reagiu Élvio Sousa, reforçando o interesse de "ouvir na Assembleia Legislativa da Madeira os dois reguladores neste âmbito: Autoridade da Concorrência e Autoridade da Mobilidade e dos transportes”, concluiu.