Câmara do Funchal disponibiliza testes rápidos aos seus trabalhadores

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) acaba de anunciar que, "em consonância com as últimas orientações da Autoridade Regional de Saúde, irá disponibilizar testes rápidos antigénio (TRAg) para todos os seus trabalhadores. Testes esses que "serão gratuitos e sempre sujeitos ao stock existente na Região Autónoma da Madeira".

"Os departamentos de Ambiente, Águas do Funchal e Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, uma vez que estão mais distantes dos serviços centrais da Câmara do Funchal, manterão os seus planos regulares de testagem, agora com uma periodicidade mais curta, em função das novas orientações da Autoridade Regional de Saúde", ressalva o executivo em comunicado de imprensa.

Já os serviços de Fiscalização, Trânsito, Biblioteca Municipal, Centro Comunitário, Museu de História Natural e Serviço Municipal de Protecção Civil, realizarão os testes antigénio nas instalações dos Bombeiros Sapadores.

Os restantes trabalhadores irão fazê-lo na Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho da CMF, que "a partir de segunda-feira estará capacitada para agendar testes covid-19, todos os dias úteis da semana, das 9h às 11h e das 14h às 16h", avança a mesma nota.

Para o presidente do município, "esta agilização e conjugação de esforços garantirá o acesso mais fácil e cómodo de todos os trabalhadores da autarquia à realização de testes antigénio (TRAg), permitindo que os serviços possam funcionar em maior segurança".

“Estamos também a dar um sinal claro à população, do empenho da principal Câmara da Madeira na mitigação desta pandemia”, sublinha Pedro Calado.

Refira-se que, independentemente do serviço disponibilizado pela CMF, os trabalhadores da autarquia poderão sempre recorrer aos locais aderentes no concelho do Funchal, para a realização dos testes covid-19.